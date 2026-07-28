A retomada das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, em Bauru, nesta terça-feira (28), deve marcar uma mudança de conceito no saneamento da cidade. O novo projeto prevê a adoção de um sistema biológico inédito no País para remoção de fósforo e nitrogênio, a geração de energia elétrica a partir do biogás produzido no tratamento do lodo e a transformação dos resíduos em fertilizante agrícola. As tecnologias prometem colocar a futura ETE entre as mais modernas e eficientes do Brasil, além de permitir que o município alcance, pela primeira vez, 100% de tratamento de esgoto.

As informações foram passadas pelo diretor-presidente do Consórcio Saneamento Bauru (CSB), Nei Moreira, e pelo do Diretor Operacional da CSB, Renato Camargo, durante visita técnica na ETE, que contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas de Souza; dos secretários municipais de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Governo, Renato Purini; do chefe de Gabinete, Leonardo Marcari; e dos vereadores de Markinho Souza, André Maldonado, Sandro Bussola, Marcelo Afonso e Edson Miguel, além de funcionários da Prefeitura, DAE e CSB.

O principal diferencial da ETE será a implantação da tecnologia holandesa Nereda, baseada em reatores biológicos de lodo granular. Segundo Nei Moreira, o sistema permitirá um nível inédito de remoção de fósforo e nitrogênio, substâncias responsáveis pela degradação dos rios e pela proliferação de plantas aquáticas no Rio Tietê, onde o Rio Bauru deságua, problema que já provocou impactos inclusive na hidrovia Tietê-Paraná. "Levamos em consideração uma solução com um padrão tecnológico que imagino que colocará esta estação entre as dez mais eficientes do Brasil. Estamos prevendo uma remoção de fósforo e nitrogênio em um padrão que hoje não existe em nenhuma estação em funcionamento com essa tecnologia", afirmou.