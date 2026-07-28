O Programa ‘Férias no Vitória’, no Parque Vitória Régia, realizado pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), segue com atrações até esta quarta-feira (29), das 15h às 21h. A entrada é gratuita.

São disponibilizados brinquedos infláveis, com supervisão de monitores, para crianças com até 12 anos de idade. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais.

A iniciativa promove lazer e diversão para as crianças no período de férias escolares, combatendo o sedentarismo e estimulando a atividade física. Para a segurança das crianças, a Emdurb fecha a alça de acesso da avenida Nações Unidas para o Parque Vitória Régia todos os dias durante a realização do evento.