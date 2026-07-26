Uma idosa passou por momentos de apreensão ao ficar trancada dentro do Cemitério Municipal de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) após o fechamento dos portões, no fim da tarde da última terça-feira (21). A situação foi registrada em vídeo por uma mulher que passava em frente ao local e repercutiu nas redes sociais. A idosa foi retirada em segurança pouco tempo depois por funcionários do cemitério. As informações são do g1.

De acordo com o relato da própria idosa, ela entrou no cemitério durante a tarde e, ao decidir deixar o local, encontrou o portão principal já fechado. Sem conseguir sair, permaneceu no interior do espaço até que a situação fosse percebida. Pouco tempo depois, servidores que ainda estavam no cemitério abriram o portão, permitindo que a mulher deixasse o local.

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Dois Córregos informou que os portões do Cemitério Municipal são fechados diariamente às 17h, conforme o horário regular de funcionamento. Segundo a administração municipal, um servidor que ainda permanecia no local para concluir o encerramento do expediente percebeu que a idosa continuava no interior do cemitério e providenciou a abertura imediata do portão. A Prefeitura lamentou o transtorno causado e afirmou que adota medidas para garantir a adequada prestação dos serviços públicos e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.