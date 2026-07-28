28 de julho de 2026
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ÁREA CENTRAL

Policiais prendem ladrão em Bauru com 25 quilos de fiação

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O indivíduo foi abordado pela 1.º Companhia da PM a poucas quadras do Plantão Policial
O indivíduo foi abordado pela 1.º Companhia da PM a poucas quadras do Plantão Policial

Policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prenderam, na madrugada desta terça-feira (28), na região central da cidade, um homem com cerca de 25 quilos de fiação furtados de um imóvel. A prisão ocorreu na quadra 2 da rua Xingu, no Higienópolis, justamente perto do próprio Plantão Policial, para onde o indivíduo foi levado.

Segundo os agentes de segurança, a equipe da 1.ª Companhia estava em patrulhamento pela área central com o objetivo de coibir furtos e roubos, momento em que visualizou o indivíduo com um saco preto. Ele demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem e a constatação da fiação subtraída.

O homem teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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