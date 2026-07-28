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ONDE ESTÁ DANIEL?

Desaparecido há 40 dias, ex-ABDA faz aniversário de 28 anos hoje

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal
Danielzinho não é visto há 40 dias e passa por problemas psicológicos após suspensão de 5 anos por doping
Danielzinho não é visto há 40 dias e passa por problemas psicológicos após suspensão de 5 anos por doping

O atleta Daniel Ferreira do Nascimento, desaparecido há 40 dias, segundo relato da mãe, que procurou ajuda na Polícia Civil e nas redes sociais, faz aniversário hoje. Ele completa 28 anos. Danielzinho teve destaque nacional e mundial muito em função do seu período de treinamentos quando competiu representando a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), de 2018 a 2021. Inclusive, carimbou passaporte, à época, para as Olimpíadas de Tóquio-2020, disputadas em 2021. Naquele ano, Bauru tinha outdoors desejando boa sorte para ele, patrocinados pelo Grupo Zopone, mantenedor da ABDA.

Conforme o JCNET noticiou nesta segunda-feira (28), a mãe dele, Valdirene de Paula Ferreira, está em busca de qualquer informação que possa levar à localização do filho. Eles são de Paraguaçu Paulista. Um boletim de ocorrência (BO) já foi registrado, e o caso também será investigado pela Polícia Civil. Danielzinho passa por problemas psicológicos após suspensão de 5 anos por doping. Ele treinava com a namorada no Quênia, em 2024, quando ambos fizeram uso de substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). A suspensão foi pesada e vai até 2029, tirando-o de dois ciclos olímpicos.

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