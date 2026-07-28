28 de julho de 2026
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CRIMINALIDADE

Furto de fios termina com fuga pelos telhados em Lençóis

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Suspeito tentou fugir pelos telhados na noite de domingo, mas acabou preso após se esconder no banheiro de um restaurante
Suspeito tentou fugir pelos telhados na noite de domingo, mas acabou preso após se esconder no banheiro de um restaurante

Na tentativa de escapar da Guarda Civil Municipal (GCM), um homem de 30 anos saltou sobre telhados de residências e comércios, invadiu um restaurante e se escondeu no banheiro do estabelecimento antes de ser preso, na noite de domingo (26), em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru). Ele é suspeito de furtar cerca de 9,2 quilos de fiação elétrica de uma instituição de ensino superior localizada na rua Treze de Maio. A GCM foi acionada por volta das 22h após o furto ser flagrado em andamento. Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito fugiu pelos telhados de imóveis vizinhos. Durante a tentativa de escapar, caiu diversas vezes e provocou danos em telhas de diferentes propriedades.

Os agentes cercaram a região e acompanharam a fuga até o momento em que o homem escorregou de um dos telhados e caiu no chão. Em seguida, ele correu para um restaurante que estava aberto. Funcionários informaram aos guardas que o suspeito havia se escondido no banheiro localizado nos fundos do imóvel. As equipes entraram no estabelecimento e localizaram o homem no banheiro. Segundo a GCM, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e encaminhá-lo à delegacia.

Após a detenção, os guardas refizeram o trajeto percorrido pelo suspeito e encontraram pedaços de fiação elétrica, um alicate e uma sacola plástica contendo aproximadamente 9,2 quilos de fios, que teriam sido abandonados durante a fuga. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou informalmente a um dos guardas que pretendia vender a fiação para quitar uma dívida relacionada ao uso de drogas.

O proprietário da instituição de ensino foi comunicado e compareceu ao local. Ele constatou que o acesso ao prédio ocorreu pelo telhado, possivelmente após o suspeito transpor a grade de um imóvel vizinho e escalar a edificação. A vítima informou que não conseguiu estimar o valor da fiação furtada. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Em depoimento formal, optou por permanecer em silêncio e declarou que se manifestaria apenas perante a autoridade judicial. Ele também alegou ter sofrido agressões durante a abordagem e, por apresentar sangramento, foi encaminhado para atendimento médico e posteriormente submetido a exame de corpo de delito.

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