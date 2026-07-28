Na tentativa de escapar da Guarda Civil Municipal (GCM), um homem de 30 anos saltou sobre telhados de residências e comércios, invadiu um restaurante e se escondeu no banheiro do estabelecimento antes de ser preso, na noite de domingo (26), em Lençóis Paulista (43 quilômetros a sudeste de Bauru). Ele é suspeito de furtar cerca de 9,2 quilos de fiação elétrica de uma instituição de ensino superior localizada na rua Treze de Maio. A GCM foi acionada por volta das 22h após o furto ser flagrado em andamento. Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito fugiu pelos telhados de imóveis vizinhos. Durante a tentativa de escapar, caiu diversas vezes e provocou danos em telhas de diferentes propriedades.

Os agentes cercaram a região e acompanharam a fuga até o momento em que o homem escorregou de um dos telhados e caiu no chão. Em seguida, ele correu para um restaurante que estava aberto. Funcionários informaram aos guardas que o suspeito havia se escondido no banheiro localizado nos fundos do imóvel. As equipes entraram no estabelecimento e localizaram o homem no banheiro. Segundo a GCM, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e encaminhá-lo à delegacia.

Após a detenção, os guardas refizeram o trajeto percorrido pelo suspeito e encontraram pedaços de fiação elétrica, um alicate e uma sacola plástica contendo aproximadamente 9,2 quilos de fios, que teriam sido abandonados durante a fuga. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou informalmente a um dos guardas que pretendia vender a fiação para quitar uma dívida relacionada ao uso de drogas.