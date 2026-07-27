Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo (26), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), após agredir o ex-companheiro com um pedaço de madeira, mordê-lo e ameaçá-lo de morte. O caso ocorreu durante patrulhamento preventivo da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), que ouviu um pedido de socorro vindo do estacionamento de um estabelecimento comercial e flagrou a agressão.

Segundo informações da GCM, os guardas encontraram o homem caído no chão, tentando se defender da ex-companheira, que o atacava com um pedaço de madeira de aproximadamente um metro de comprimento. A equipe interveio imediatamente, separou os envolvidos e apreendeu o objeto utilizado na agressão. A vítima contou aos agentes de segurança que manteve um relacionamento com a mulher por cerca de 30 anos e que a separação ocorreu há aproximadamente um ano. Segundo o relato, desde o término ela não aceitava o fim da relação e demonstrava ciúmes constantes. Na ocasião, ao descobrir que o ex-companheiro estaria se relacionando com outras pessoas, ela o agrediu com vários golpes, mordeu seus braços e fez ameaças de morte.

Ainda de acordo com a corporação, a autora confirmou aos guardas que ficou nervosa ao saber dos novos relacionamentos do ex e confessou que esse foi o motivo das agressões. Com lesões aparentes, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Em seguida, ele e a agressora foram levados ao Plantão Policial. O boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de ameaça e lesão corporal. O pedaço de madeira utilizado no ataque foi apreendido.