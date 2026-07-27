A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) revelou oficialmente, na manhã desta segunda-feira (27) os nomes das empresas, líderes e personalidades vencedoras do 54.º Prêmio Destaques do Ano. A divulgação aconteceu em um encontro realizada na sede da entidade, no Centro da cidade, pavimentando o caminho para a tradicional noite de gala marcada para o dia 29 de agosto, no Garden Eventos. O Destaques do Ano tem parceria do Jornal da Cidade/JCNET e da Revista Atenção.

Reconhecido historicamente como o “Oscar Empresarial Bauruense”, o prêmio chega à sua 54ª edição consolidado como o maior marco de valorização e reconhecimento da força econômica e do empreendedorismo no interior paulista. A diretoria da entidade empresarial definiu os vencedores em cinco categorias fundamentais que movem o mercado de Bauru: Destaque Comércio: Guestier Participações; Destaque Serviço: Totvs Oeste; Destaque Inspiração Empresarial: Victor Franco (Nutrisaude); Destaque Personalidade: Sueli Dabus (Artista Plástica) e Destaque Profissional do Ano: Carlos Sette (Polimáquinas).

O Destaques do Ano cumpre há mais de cinco décadas o papel essencial de homenagear trajetórias inovadoras que geram emprego, renda e projetam a cidade regionalmente. Para a diretoria da Acib, presidida por Paulo Martinello Junior, o anúncio dos premiados abre oficialmente os preparativos finais para a solenidade de entrega dos troféus.