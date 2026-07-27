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'OSCAR EMPRESARIAL'

Acib revela os Destaques do Ano de 2026; festa será em agosto

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Lucas Di Flora/Revista Atenção
Contemplados e diretoria da Acib
Contemplados e diretoria da Acib

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) revelou oficialmente, na manhã desta segunda-feira (27) os nomes das empresas, líderes e personalidades vencedoras do 54.º Prêmio Destaques do Ano. A divulgação aconteceu em um encontro realizada na sede da entidade, no Centro da cidade, pavimentando o caminho para a tradicional noite de gala marcada para o dia 29 de agosto, no Garden Eventos. O Destaques do Ano tem parceria do Jornal da Cidade/JCNET e da Revista Atenção.

Reconhecido historicamente como o “Oscar Empresarial Bauruense”, o prêmio chega à sua 54ª edição consolidado como o maior marco de valorização e reconhecimento da força econômica e do empreendedorismo no interior paulista. A diretoria da entidade empresarial definiu os vencedores em cinco categorias fundamentais que movem o mercado de Bauru: Destaque Comércio: Guestier Participações; Destaque Serviço: Totvs Oeste; Destaque Inspiração Empresarial: Victor Franco (Nutrisaude); Destaque Personalidade: Sueli Dabus (Artista Plástica) e Destaque Profissional do Ano: Carlos Sette (Polimáquinas).

O Destaques do Ano cumpre há mais de cinco décadas o papel essencial de homenagear trajetórias inovadoras que geram emprego, renda e projetam a cidade regionalmente. Para a diretoria da Acib, presidida por Paulo Martinello Junior, o anúncio dos premiados abre oficialmente os preparativos finais para a solenidade de entrega dos troféus.

A tradicional noite de gala de agosto integrará o calendário festivo do aniversário do município e reunirá centenas de convidados, entre empresários dos setores de comércio e serviços, autoridades locais e regionais e formadores de opinião. As informações sobre ingressos e reservas de mesas para o jantar empresarial serão disponibilizadas em breve diretamente nos canais oficiais de comunicação da Acib.

Os Homenageados do Ano

  • Destaque Comércio: Guestier Participações
  • Destaque Serviço: Totvs Oeste
  • Destaque Inspiração Empresarial: Victor Franco (Nutrisaude)
  • Destaque Personalidade: Sueli Dabus (Artista Plástica)
  • Destaque Profissional do Ano: Carlos Sette (Polimáquinas)

Sueli Dabus, Destaque Personalidade, não está na foto que abre esta matéria porque está em viagem. Na imagem acima, ela está na Acib, onde foi comunicada anteriormente sobre a premiação
Sueli Dabus, Destaque Personalidade, não está na foto que abre esta matéria porque está em viagem. Na imagem acima, ela está na Acib, onde foi comunicada anteriormente sobre a premiação

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