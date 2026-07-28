Um chute de digno dos grandes lances do futebol. Assim pode ser definido o golaço marcado por Esdras Clemente, conhecido apenas como Clemente, no dia 8 de fevereiro, durante o Torneio Terrão 9 de Julho, em Bauru. Em uma cobrança de falta do meio de campo, o jogador acertou o ângulo direito do goleiro e transformou um lance improvável em um dos gols mais comemorados do campeonato.

Natural de Coronel Fabriciano (MG), Clemente chegou a Bauru em maio de 2025, mas passou a disputar competições na cidade apenas neste ano. Atualmente, defende o Esporte Clube Aliança, equipe da Segunda Divisão do Campeonato Amador de Bauru. O golaço aconteceu na penúltima rodada da fase classificatória do Torneio Terrão 9 de Julho, diante do Pé de Manga e ajudou seu time a vencer por 2x0. Em uma cobrança de falta praticamente do meio de campo, o camisa acertou um chute preciso, que encobriu o goleiro e morreu no ângulo direito, arrancando comemorações dentro e fora das quatro linhas.

Apesar da fama de especialista em cobranças de falta, Clemente admite que nem ele imaginava um desfecho tão perfeito. "Já fiz alguns gols de falta, mas esse foi diferente. Foi especial, foi mágico. Confesso que não esperava fazer um gol como esse. Foi um momento de rara felicidade. Deus permitiu e me capacitou naquele momento", afirmou.