Um chute de digno dos grandes lances do futebol. Assim pode ser definido o golaço marcado por Esdras Clemente, conhecido apenas como Clemente, no dia 8 de fevereiro, durante o Torneio Terrão 9 de Julho, em Bauru. Em uma cobrança de falta do meio de campo, o jogador acertou o ângulo direito do goleiro e transformou um lance improvável em um dos gols mais comemorados do campeonato.
Natural de Coronel Fabriciano (MG), Clemente chegou a Bauru em maio de 2025, mas passou a disputar competições na cidade apenas neste ano. Atualmente, defende o Esporte Clube Aliança, equipe da Segunda Divisão do Campeonato Amador de Bauru. O golaço aconteceu na penúltima rodada da fase classificatória do Torneio Terrão 9 de Julho, diante do Pé de Manga e ajudou seu time a vencer por 2x0. Em uma cobrança de falta praticamente do meio de campo, o camisa acertou um chute preciso, que encobriu o goleiro e morreu no ângulo direito, arrancando comemorações dentro e fora das quatro linhas.
Apesar da fama de especialista em cobranças de falta, Clemente admite que nem ele imaginava um desfecho tão perfeito. "Já fiz alguns gols de falta, mas esse foi diferente. Foi especial, foi mágico. Confesso que não esperava fazer um gol como esse. Foi um momento de rara felicidade. Deus permitiu e me capacitou naquele momento", afirmou.
O jogador compara o lance aos gols históricos que marcaram época no futebol. "Foi tipo aquele gol que o Pelé não fez, do meio de campo, no estilo do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Foi a primeira vez que consegui fazer um gol desse jeito." A paixão pelo futebol começou ainda na infância. Incentivado pelo pai, Edson e inspirado pelo irmão, Jonatas que chegou a atuar profissionalmente antes de encerrar a carreira por lesão, Clemente passou por escolinhas e sempre disputou campeonatos amadores em Minas Gerais. Ainda adolescente, aos 16 e 17 anos, teve a oportunidade de atuar profissionalmente pelo Trio FC, de Coronel Fabriciano. No entanto, uma lesão no tornozelo interrompeu sua trajetória no futebol profissional.
Hoje, a história ganhou um novo capítulo graças ao golaço marcado em Bauru. O lance ultrapassou as fronteiras da cidade, ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de nomes conhecidos do esporte. O ex-jogador Falcão, maior ídolo da história do futsal, reagiu ao gol, enquanto Rodrigo Capita destacou a jogada no quadro "Tô na Várzea", da TV TEM, onde o lance concorre na eleição do gol mais bonito da várzea em 2026.
Para Clemente, o chute que encontrou o ângulo valeu muito mais do que um simples gol. Transformou-se em um cartão de visitas e na prova de que, mesmo longe dos grandes estádios, a várzea continua produzindo lances capazes de impressionar qualquer apaixonado por futebol.