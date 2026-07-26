Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida", a campanha Julho Laranja chega à sua oitava edição promovendo a conscientização sobre a importância do acompanhamento ortodôntico infantil. A iniciativa orienta que as crianças sejam avaliadas por um ortodontista entre os 6 e 12 anos, fase considerada ideal para identificar precocemente alterações que podem comprometer o desenvolvimento da face e da dentição.

Neste ano, a campanha ganhou um importante reforço com a Lei Federal nº 15.424/2026, sancionada em 3 de junho, que instituiu oficialmente o mês de julho no calendário nacional como período de conscientização sobre a necessidade do exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos. A legislação tem como objetivo ampliar a divulgação dos cuidados ortodônticos preventivos e interceptivos nas redes pública e privada, contribuindo para a autoestima, o bem-estar psicológico e a saúde integral de crianças e adolescentes.

Dados da campanha apontam que 68,4% das crianças entre 6 e 10 anos podem necessitar de tratamento ortodôntico, reforçando a importância do diagnóstico precoce para evitar procedimentos mais complexos no futuro. Criada em 2018 pelas ortodontistas Patrícia Zambonato, natural de Bauru, e Cibele Albergaria, a campanha é realizada em julho por coincidir com o período de férias escolares, quando pais e responsáveis costumam ter mais tempo para levar os filhos ao dentista.