Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida", a campanha Julho Laranja chega à sua oitava edição promovendo a conscientização sobre a importância do acompanhamento ortodôntico infantil. A iniciativa orienta que as crianças sejam avaliadas por um ortodontista entre os 6 e 12 anos, fase considerada ideal para identificar precocemente alterações que podem comprometer o desenvolvimento da face e da dentição.
Neste ano, a campanha ganhou um importante reforço com a Lei Federal nº 15.424/2026, sancionada em 3 de junho, que instituiu oficialmente o mês de julho no calendário nacional como período de conscientização sobre a necessidade do exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos. A legislação tem como objetivo ampliar a divulgação dos cuidados ortodônticos preventivos e interceptivos nas redes pública e privada, contribuindo para a autoestima, o bem-estar psicológico e a saúde integral de crianças e adolescentes.
Dados da campanha apontam que 68,4% das crianças entre 6 e 10 anos podem necessitar de tratamento ortodôntico, reforçando a importância do diagnóstico precoce para evitar procedimentos mais complexos no futuro. Criada em 2018 pelas ortodontistas Patrícia Zambonato, natural de Bauru, e Cibele Albergaria, a campanha é realizada em julho por coincidir com o período de férias escolares, quando pais e responsáveis costumam ter mais tempo para levar os filhos ao dentista.
DIAGNÓSTICO PRECOCE FAZ DIFERENÇA
O ortodontista Maurício Cardoso explica que a principal preocupação é identificar as chamadas más oclusões, condição em que os dentes superiores e inferiores não se encaixam corretamente ao fechar a boca.
Segundo ele, essas alterações podem comprometer o crescimento craniofacial, provocando deformidades como o avanço ou a retração excessiva do queixo, além de prejudicar funções importantes do organismo.
A recomendação é que a primeira avaliação ocorra por volta dos seis anos, período em que normalmente acontece a troca dos primeiros dentes de leite pelos permanentes. Nessa fase, é possível identificar alterações ósseas e hábitos prejudiciais ao desenvolvimento facial, como sucção do dedo, uso prolongado de chupeta e respiração bucal.
Cardoso destaca que as intervenções realizadas entre os 6 e 12 anos aproveitam o período de crescimento da criança, tornando os tratamentos mais eficazes e menos complexos do que aqueles iniciados apenas na adolescência. Além dos benefícios estéticos, o especialista ressalta que o tratamento precoce contribui para a melhora da mastigação, da fala, da respiração e até do desenvolvimento físico e cognitivo da criança.
De acordo com o ortodontista, ainda persiste entre muitos pais (e até entre alguns profissionais da área) a crença de que a consulta com o ortodontista deve ocorrer somente após a troca completa da dentição de leite, por volta dos 12 anos.
Para ele, esse entendimento equivocado acaba atrasando o diagnóstico e reduzindo as oportunidades de realizar tratamentos preventivos, que costumam ser menos invasivos e mais eficazes. "Como qualquer área da medicina ou das ciências da saúde, o lema é diagnosticar precocemente. Quanto antes a gente diagnostica, melhores são as chances", conclui.
BAURU É REFERÊNCIA NACIONAL
Reconhecida como um dos principais polos de odontologia do País, Bauru reúne universidades e centros especializados que oferecem triagens gratuitas ou de baixo custo à população. Na avaliação de Maurício Cardoso, o maior desafio atualmente não está no acesso aos serviços, mas na conscientização das famílias sobre a importância da avaliação ortodôntica ainda na infância.
A orientação é que pais e responsáveis procurem um odontopediatra ou ortodontista para realizar o acompanhamento adequado e identificar precocemente possíveis alterações.
Como parte da mobilização, a campanha conta ainda com um mascote em formato de pássaro, criado pela artista plástica Clarissa Motta Nunes, além de conteúdos educativos divulgados pelo perfil oficial @julholaranja no Instagram e pela hashtag #JulhoLaranja.