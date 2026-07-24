Um engavetamento envolvendo vários veículos deixou o trânsito lento, no início da noite desta sexta-feira (24), na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300) sentido Capital-Interior, na altura do quilômetro 342, em Bauru.

O acidente envolveu um caminhão e ao menos quatro automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

O trânsito no local ficou complicado em razão da interdição de uma das pistas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas. O JCNET/Sampi acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada.