24 de julho de 2026
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ALTURA DO KM 342

Engavetamento na marginal da Rondon gera lentidão em Bauru; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/redes sociais
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas

Um engavetamento envolvendo vários veículos deixou o trânsito lento, no início da noite desta sexta-feira (24), na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300) sentido Capital-Interior, na altura do quilômetro 342, em Bauru.

O acidente envolveu um caminhão e ao menos quatro automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

O trânsito no local ficou complicado em razão da interdição de uma das pistas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas. O JCNET/Sampi acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada.

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