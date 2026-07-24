Uma desavença amorosa quase terminou em tragédia em Bauru. Um policial militar de folga foi preso em flagrante e teve sua arma apreendida após atirar contra o ex-namorado de sua companheira, no interior de um condomínio. O episódio também foi registrado por câmeras de segurança, cujas imagens já foram obtidas pela Polícia Civil. O agente de segurança foi indiciado por tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (24).

Segundo o registro feito pela Polícia Civil de Bauru, o indiciado, de 27 anos, foi detido por equipes de companheiros de farda em um residencial situado na região Norte da cidade. Segundo o apurado pelos policiais nesta ocorrência, o indiciado alvejou o ex-namorado de sua atual companheira. A vítima, de 24 anos, baleada no abdômen, foi socorrida por um amigo e encaminhada ao Pronto-Socorro Central em estado grave, sendo posteriormente submetida a cirurgia no Hospital de Base de Bauru. Segundo o hospital, o rapaz passou por laparoscopia e segue internado, acordado, em estado considerado estável. A ocorrência foi comunicada ao Plantão Policial de Bauru, com requisição de perícia técnica e apreensão da arma e das munições do policial, o que foi feito.

Ainda segundo a Polícia Civil, testemunhas e o videomonitoramento apontam que o policial militar de folga apontou a arma para a cabeça da vítima, mesmo depois de ela ter sido baleada. Munícipes também relataram discussões anteriores entre as partes, no entanto, sem registro de boletim de ocorrência. No interrogatório, o policial militar alegou que a vítima baleada por ele proferiu ameaças e supostamente aparentava portar objeto semelhante a uma arma de fogo, iniciando-se então luta corporal na qual a vítima teria tentado pegar sua arma, segundo ele, resultando em um suposto disparo acidental.