O crescente número de veículos na cidade, principalmente de motocicletas com escapamentos "abertos" e ocorrências de rachas fez com que a Polícia Militar intensificasse as fiscalizações em pontos estratégicos de Bauru. Em entrevista ao JCNET e ao JC impresso, o novo comandante do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), tenente-coronel Gustavo Cardoso Xavier, afirmou que o combate às infrações de trânsito, como rachas, manobras perigosas e motocicletas com escapamentos irregulares, é uma das prioridades da corporação em Bauru e nas cidades de abrangência do Batalhão. Paralelamente, a Polícia Militar também pretende intensificar ações preventivas para reduzir furtos e roubos, apostando no policiamento ostensivo, na tecnologia e na participação da população.

Com 28 anos de carreira na Polícia Militar (PM), Gustavo Xavier assumiu recentemente o comando do batalhão, responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo em 19 municípios da região de Bauru. Ao longo da carreira, atuou em áreas operacionais, administrativas e de inteligência, além de exercer diversas funções estratégicas dentro do próprio 4.º BPM-I.

Segundo o comandante, a atuação da PM é baseada na análise dos indicadores criminais (principalmente por meio do boletim de ocorrência) para direcionar o efetivo às regiões com maior necessidade. "Nossa principal missão é prevenir o crime. Nem sempre é possível impedir todos os delitos, mas trabalhamos para reduzir sua incidência por meio do planejamento e da presença ostensiva da polícia", destacou.