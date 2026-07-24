Durante a chuva desta sexta-feira (24) em Bauru, o Policiamento Rodoviário registrou dois acidentes de trânsito semelhantes, com carros batendo e tombando em canaletas de canteiros centrais, que assustaram os condutores e passageiros e os demais motoristas que trafegavam nas proximidades. Por sorte, ninguém se feriu gravemente.

O primeiro deles ocorreu por volta das 3h30, quando o motorista de um carro bateu na canaleta e tombou no quilômetro 345 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Agudos, no sentido Bauru. Dois ocupantes se machucaram levemente e receberam atendimento médico.

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 8h30, outro carro bateu na canaleta situada no quilômetro 362 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Jaú, em Bauru. O motorista estava sozinho no veículo e também sofreu ferimentos leves.