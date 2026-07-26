Uma ocorrência registrada neste sábado (25) à noite envolveu o desabamento de uma residência no Jardim Europa, em Bauru. Felizmente, não houve vítimas, poque não havia ninguém no interior da casa no momento do acidente. O 1º tenente Belico, do Corpo de Bombeiros, informou que foi feito de imediato o atendimento da ocorrência na rua Lázaro Rodrigues, quadra 3. Há outras casas em risco nas imediações.

O desabamento ocorreu devido à retirada de terra na parte posterior da residência, realizada durante a execução de obras da Prefeitura de Bauru. Segundo os bombeiros, devido à movimentação do solo, houve comprometimento da estabilidade do terreno, ocasionando o desabamento e trazendo riscos à estrutura do imóvel e à segurança dos moradores.

Assim que foi acionada, a Prefeitura Municipal mobilizou equipes do Gabinete da Prefeita, da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Habitação para prestar atendimento imediato à família, realizar as primeiras avaliações da ocorrência e garantir todo o suporte necessário aos moradores.