Em tempos em que um smartphone pode custar o equivalente a vários meses de trabalho, o medo de perder um bem de alto valor tem levado muitas vítimas a reagirem diante da criminalidade. Em Bauru, nesta quinta-feira (23), uma jovem de 19 anos enfrentou momentos de violência ao resistir a um roubo e tentar impedir que seu iPhone 15 Pro, avaliado em cerca de R$ 6 mil, fosse levado por um criminoso. A decisão de não entregar o aparelho resultou em diversas agressões e transformou o roubo em uma cena de tensão e medo na Vila Engler, região do Geisel. A atitude dela contraria as orientações das polícias Militar e Civil, que recomendam às vítimas não reagirem para preservar a própria vida.

Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão, de 21 anos, aproximou-se pelas costas da jovem, na rua Jaci Stevaux Vilaça, segurou-a pelo braço e agarrou seu aparelho celular. De acordo com a vítima, ao tentar impedir a subtração do iPhone, segurando-o com força, passou a ser agredida com socos e empurrões, chegando a ser lançada sobre o capô de um veículo estacionado na via pública. Durante a ação, o autor passou a segurá-la pelo pescoço e pelos braços, além de proferir ameaças de morte caso não entregasse o aparelho e fazer diversos xingamentos. Diante da violência empregada, apesar da resistência, ela não conseguiu impedir o roubo.

Ainda segundo o BO, antes de fugir, o indivíduo tentou exigir a senha de desbloqueio do celular. Diante da recusa da vítima em fornecê-la, correu em direção a uma área de mata no Jardim Niceia, onde posteriormente foi localizado e preso pela Polícia Militar. Durante a fuga, ele arremessou o aparelho celular ao solo na tentativa de quebrá-lo. O suspeito teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.