Moradores da quadra 2 da rua Padre João, em Bauru, nos Altos da Cidade, flagraram na tarde deste sábado (25) um homem tentando furtar cabos de cobre de um poste de energia. O suspeito conseguiu fugir antes da chegada da polícia e não levou nenhum material.

Segundo relatos de moradores, o homem chegou ao local de bicicleta e, utilizando uma serra, subiu no poste e começou a cortar os fios. O barulho chamou a atenção da vizinhança, que saiu às ruas para verificar o que estava acontecendo.

Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito interrompeu a ação e fugiu sem conseguir levar os cabos. A Polícia Militar foi acionada. O caso reforça a preocupação da população com a crescente incidência de furtos e tentativas de subtração de fios de cobre na cidade. As informações são do site vibe360br.