Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos na madrugada deste sábado (25), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após ser encontrada em visível estado de embriaguez ao lado de duas crianças, de 6 e 10 anos, expostas à chuva no bairro Cachoeirinha 2. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os menores estavam descalços, molhados e chorando quando foram localizados.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações Integradas (COI) receber uma denúncia informando que uma mulher caminhava pela região com duas crianças durante a madrugada, sob forte chuva. Uma equipe da GCM foi deslocada ao local para averiguar a situação. Durante as buscas, os guardas encontraram a mulher caída no chão, apresentando sinais evidentes de embriaguez e comportamento alterado. Ao lado dela estavam as duas crianças, que, conforme apurado pelos agentes, são diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico. Paralelamente, o Conselho Tutelar prestou assistência às crianças, que relataram espontaneamente episódios de maus-tratos. Após o atendimento, os menores foram entregues aos cuidados de uma familiar maior de idade. Depois de receber alta médica, a mulher foi conduzida ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça. as informações são do portal Acontece Botucatu.