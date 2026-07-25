O bauruense Vaguinho é quem comanda o Noroeste neste sábado (25), às 15h, quando o time busca a reabilitação na segunda rodada da Copa Paulista, enfrentando o União São João, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida também é uma espécie de revanche da competição do ano passado.

O Norusca estreou com derrota por 2 a 0 para o Comercial, em Ribeirão Preto. O União São João, empatou em partida sem gols jogando em casa com o XV de Piracicaba e com um ponto ocupa segunda posição do grupo.

Vaguinho afirmou ao JC nesta semana estar preparado para buscar resultados. O ex-jogador do próprio Norusca, do São Paulo e da Ponte Preta foi formado dentro do clube e acumula três passagens como atleta. Seus dois últimos clubes foram o Rio Claro e o Araçatuba. Como auxiliar, tem longa carreira com o falecido Oswaldo Alvarez, Vadão, na Ponte, e na seleção brasileira feminina.