Uma mulher de 40 anos, gerente de uma clínica de radiologia odontológica em Bauru, foi presa em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (23) por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) suspeita de desviar dinheiro dos caixas após os fechamentos diários, de maneira reiterada, e de alterar no sistema a forma de pagamento dos clientes para tentar impedir que os desfalques fossem descobertos.

Segundo a Polícia Civil, a unidade recebeu informações sobre os supostos desvios e passou a apurar o caso. As investigações revelaram que, ao final do expediente, cada uma das recepcionistas da clínica realizava o fechamento do respectivo caixa e entregava para a gerente envelopes contendo os valores arrecadados no dia. Nesse momento, a investigada aproveitaria para retirar parte do dinheiro desses envelopes e guardar para si.

"Ela então alterava no sistema da clínica a forma de pagamento, substituindo o registro de pagamento em dinheiro por pagamento em cartão de crédito. Para tanto, utilizava comprovantes de cartão com valores semelhantes para dar aparência de regularidade às operações, possibilitando por parte dela a apropriação dos valores recebidos em espécie sem que a divergência fosse percebida na conferência financeira", diz a polícia.