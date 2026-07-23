Jaú - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (23), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), depois que policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) encontraram uma ligação clandestina na rede elétrica da residência onde ele mora, no Residencial João Ballan II. Autuado pelo crime de furto de energia, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as diligências no endereço foram feitas após o recebimento de denúncia informando sobre a existência de um "gato" na rede de energia elétrica. No local, os policiais constataram que o imóvel estava conectado diretamente à rede de distribuição de energia, sem a instalação regular do medidor.

A situação também foi verificada por representantes da concessionária de energia. Durante a ação, veículo associado aos moradores aproximou-se, mas o condutor fugiu ao notar a presença policial. Posteriormente, um homem de 26 anos chegou e disse que morava na casa juntamente com o outro investigado, que não foi localizado. Ele foi preso em flagrante e aguarda apresentação na audiência de custódia.