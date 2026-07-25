Bauru e a Educação amanheceram de luto neste sábado (25) com a notícia da morte do professor Well (Waldinei Wellington) Damacena, educador bastante conhecido e respeitado na cidade. Segundo comunicado divulgado pela família, ele foi vítima de um mal súbito. Na nota de pesar, os familiares informam que o falecimento ocorreu de forma inesperada e que não haverá velório. O sepultamento será realizado neste sábado (25), às 14h, no Cemitério do Redentor, em Bauru.

Ao longo de sua trajetória, o professor Well Damacena conquistou o reconhecimento de alunos, colegas e da comunidade bauruense por sua dedicação ao ensino e pela contribuição à educação no município. A notícia de sua morte gerou manifestações de pesar nas redes sociais, onde amigos, ex-alunos e profissionais da área prestam homenagens e destacam seu legado humano e profissional. Em nota, a família agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor.

O amigo professor Sinuhe, também muito conhecido e querido, publicou uma bela homenagem a Well, na noite desta sexta-feira (24). Leia: "Ouço sua voz: 'Irmãozão, marca o Rodrigo, o Selton, o Sinuhe, vamos ganhar o jogo! Irmãozão, obrigado pelos toques, por me indicar nas escolas!' O irmão da Inará e do Wolney, o Cândido mais otimista que 'Cândido, o otimista!' Madeira porque era pau para toda obra! De sorriso fácil e de lágrima momentânea! Quando ria, abria os lábios e fechava as pálpebras! Meu goleiro! Um dos poucos, se não o único, que me fez vestir uma camisa tricolor que lembrava a do seu São Paulo, vesti contra minha vontade e do avesso, mas vesti pelo Well em um jogo no campo do Posto das Acácias em que levamos um baile dos mais jovens, mas que rimos na derrota que não alterou a nossa rota! Esse professor de Geografia fez coisas que não estão no mapa, amava Bauru, a família, os alunos, a vida! O gol está sem goleiro, mas ninguém tem coragem de chutar ao gol, pois as traves tornaram-se entraves de uma partida sem partida! Deus o receba e fiquemos nós a pensar em que região, sem limites, você está nesse confuso horário! Te amo, irmão!"