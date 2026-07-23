O empresário Nilton José de Lima, conhecido como Neno, dono de um supermercado em Areiópolis, foi identificado como a vítima fatal do acidente registrado na noite desta quarta-feira (22), na rodovia João Mellão (SP-255), em Pratânia (a 70 quilômetros de Bauru). Ele estava ao volante de um SUV Toyota SW4 que bateu na traseira de uma carreta, na altura do quilômetro 216. A identidade dele consta em boletim de ocorrência e a informação de ele ser o dono do supermercado Avenida é da rádio FM Integração de São Manuel.

Conforme o JC/JCNET noticiou, de acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 20h30, em um trecho de pista simples. O condutor da carreta não se feriu.

Equipes da concessionária ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local e aguardaram a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia.