O comércio de Bauru já está em ritmo de preparação para uma das datas mais importantes do calendário do varejo. Celebrado neste ano em 9 de agosto, o Dia dos Pais deve movimentar lojas de diversos segmentos e impulsionar as vendas na cidade. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é de um crescimento de aproximadamente 5% no volume de vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.
A projeção positiva acompanha o otimismo dos comerciantes, que vêm reforçando os estoques e ampliando a oferta de produtos voltados ao público masculino. Setores como vestuário, calçados, perfumaria, acessórios, eletrônicos, artigos esportivos e utilidades domésticas costumam registrar maior procura durante o período.
De acordo com o vice-presidente da CDL Bauru, Hudson Petenucci, cada estabelecimento tem autonomia para definir sua estratégia comercial, tanto em relação às promoções quanto às condições de pagamento e ações de marketing. "O comércio sempre se prepara para essa data, renovando os estoques e trazendo produtos voltados ao público masculino. As promoções existem, mas cada lojista define a sua estratégia", afirma.
Segundo Petenucci, essa diversidade beneficia o consumidor, que encontrará diferentes oportunidades de compra espalhadas pela cidade. A recomendação é que os clientes pesquisem preços, condições de pagamento e ofertas antes de realizar as compras.
O vice-presidente destaca ainda que a atuação da CDL vai muito além do comércio localizado na região central de Bauru. A entidade representa empresários de diferentes bairros e regiões do município, oferecendo serviços, orientação e suporte aos associados. "A CDL trabalha para fortalecer todo o comércio da cidade, independentemente da localização das empresas. Nosso objetivo é incentivar o desenvolvimento dos negócios e criar um ambiente favorável para lojistas e consumidores", ressalta.
FUNCIONAMENTO NO FERIADO
Outro fator que pode contribuir para o aquecimento das vendas é a abertura das lojas no feriado de 1 de agosto. Embora o funcionamento não seja obrigatório, a expectativa é de que grande parte dos estabelecimentos mantenha as portas abertas para aproveitar o aumento da circulação de consumidores nos dias que antecedem o Dia dos Pais. Conforme Petenucci, a CDL elabora anualmente um calendário com sugestões de funcionamento do comércio, mas a decisão final cabe a cada empresário. "Pelo que temos acompanhado entre os lojistas, a maioria pretende abrir, principalmente por causa da proximidade do Dia dos Pais e porque muitas pessoas já terão recebido seus salários, o que favorece a circulação de dinheiro no comércio", explica.
DATA ESTRATÉGICA PARA O VAREJO
Considerado um dos períodos mais importantes para o comércio, o Dia dos Pais fica atrás apenas de datas como o Natal, a Black Friday e o Dia das Mães em potencial de faturamento para diversos segmentos.
Além de movimentar as vendas, a ocasião representa uma oportunidade para que os lojistas reforcem o relacionamento com os clientes, promovam campanhas promocionais e atraiam novos consumidores. Com a expectativa de crescimento nas vendas e maior fluxo de pessoas nas ruas, a aposta do setor é que o período contribua para fortalecer a economia local, beneficiando desde pequenos comerciantes até grandes redes instaladas em Bauru.