O comércio de Bauru já está em ritmo de preparação para uma das datas mais importantes do calendário do varejo. Celebrado neste ano em 9 de agosto, o Dia dos Pais deve movimentar lojas de diversos segmentos e impulsionar as vendas na cidade. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é de um crescimento de aproximadamente 5% no volume de vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.

A projeção positiva acompanha o otimismo dos comerciantes, que vêm reforçando os estoques e ampliando a oferta de produtos voltados ao público masculino. Setores como vestuário, calçados, perfumaria, acessórios, eletrônicos, artigos esportivos e utilidades domésticas costumam registrar maior procura durante o período.

De acordo com o vice-presidente da CDL Bauru, Hudson Petenucci, cada estabelecimento tem autonomia para definir sua estratégia comercial, tanto em relação às promoções quanto às condições de pagamento e ações de marketing. "O comércio sempre se prepara para essa data, renovando os estoques e trazendo produtos voltados ao público masculino. As promoções existem, mas cada lojista define a sua estratégia", afirma.