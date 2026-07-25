Imagine alguém que carrega no bolso a chave de um cofre transbordando de riquezas, mas passa a vida com fome, sem saber que aquela chave abre aquela porta tão desejada. Parece absurdo e no entanto é a imagem exata de milhares e milhares de pessoas diante da maior oferta já feita à humanidade. Há um tesouro real, disponível, ao alcance da mão — e a maioria nunca imaginou que fosse para si. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez o cristianismo sempre tenha lhe parecido distante, uma tradição de outros, um assunto que não fala com a sua vida. Mas e se existisse um poder capaz de mudar tudo, e a única coisa que faltasse fosse você perceber que ele foi oferecido justamente a você?

O apóstolo Paulo escreveu certa vez uma oração inesquecível, e o que ele pediu surpreende. Ele não orou para que Deus criasse um poder novo. Orou para que as pessoas simplesmente enxergassem o poder que já lhes estava disponível. Nas palavras dele, que Deus ilumine "os olhos do vosso coração" para que conheçam "a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos" (Efésios 1.18-19). Percebe? O tesouro sempre esteve ali. O que faltava era enxergar. E a notícia extraordinária é que esse mesmo poder — o que ressuscitou Jesus dos mortos — é oferecido a você agora, nesta vida, todos os dias. Não como recompensa por ser bom o suficiente, mas como presente. A Bíblia diz claramente: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus" (Efésios 2.8).

Mas talvez você pense: "isso é bonito demais para ser verdade – é fábula, lero-lero, baboseira". Você acorda cansado, enfrenta os mesmos problemas, repete os mesmos erros, e a palavra "poder divino" soa como promessa vazia. Se é assim que você se sente, não se culpe — é uma reação honesta e humana. A questão é entender por que uma oferta tão grande passa despercebida. E a resposta é simples: falta de visão. Pense na diferença entre saber e experimentar. Uma coisa é ler no rótulo de um pote que ali dentro há mel; outra completamente diferente, é provar o mel e sentir o doce na boca. Você pode saber sobre Deus a vida inteira e nunca ter provado quem Ele é. O convite não é para juntar mais informação religiosa. É para finalmente abrir o cofre, abrir o pote – e saborear, desfrutar.