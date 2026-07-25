O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgou, neste mês, irregular a contratação de uma licitação de 2025 do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru que gerou pagamentos de pouco mais de R$ 600 mil em locação e transporte de água por caminhão-pipa. O órgão fiscalizador elenca vícios no processo licitatório. De outro lado, está no Poder Judiciário uma ação popular de um empresário denunciando servidores do DAE que atuaram na licitação e fiscalização da entrega de caminhões-pipa em 2024, ano em que a crise no abastecimento de água serviu ao pagamento de mais de R$ 14 milhões. Nas duas frentes, os conteúdos discutem irregularidades na inabilitação de concorrentes e a ação do pregoeiro. O volume expressivo de horas de trabalho por caminhões atestadas nas notas fiscais de atuação de uma mesma empresa também salta aos olhos para o pagamento milionário ancorado na crise de 2024. O DAE se posiciona sobre os dois problemas (leia mais abaixo).

A decisão do caso no TCE veio em acolhimento a representação da empresa Aquajato Transportes contra a desclassificação de concorrentes da disputa pelo contrato. O conselheiro substituto Valdenir Antonio Polizeli relata que o setor de licitação eletrônico do DAE descumpriu procedimentos que prejudicaram a busca da melhor proposta, com a desclassificação irregular de concorrente. "Julgo irregulares o pregão eletrônico e a decorrente ata de registro de preços em exame", sintetiza o acórdão.

Conforme o julgamento, "o edital permitia a participação das licitantes em tantos itens quantos fossem de seu interesse, admitindo, portanto, a apresentação de propostas para lotes isolados". Apesar disso, houve inabilitação de empresas, "uma vez que o Pregoeiro exigiu a comprovação do patrimônio líquido mínimo com base no valor global estimado da licitação, correspondente à totalidade dos itens constantes do edital, em desconformidade com a orientação consolidada desta Corte".