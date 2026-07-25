Em 1980 para se fazer tratamento ortodôntico a pessoa tinha que ser perfeita. Ter dentes hígidos, sem tratamento de canal e nem usar próteses. Não poderia ter nenhuma doença sistêmica ou local. Acima de 20 anos, já tinha passado o momento. Só existiam radiografias periapicais, aquelas bem pequenas, e as panorâmicas maiores, ambas analógicas e limitadas. Era o que tínhamos para ver raízes e ossos.

Hoje, se pode movimentar dentes com canais tratados, implantes e até sequelados de doença periodontal. As radiografias passaram a ser digitais o que otimizou a visão interna dos dentes e ossos. E o mais importante, passou-se a ter custo acessível as tomografias que oferecem nos uma visão tridimensional completa internamente, onde vamos diagnosticar e operar.

Desde 1980, tirar dentes sem radiografias é uma loucura e coisa de dentista prático sem fundamento cientifico. Esses pseudo-profissionais até bravejavam, que se precisassem de radiografia para tirar dentes, eles aposentariam! É muita ignorância e um profissional de verdade, sempre tem a radiografia prévia, no mínimo, para se extrair um dente, mas em 2026 o ideal e seguro é a tomografia. Sem imagens prévias, é imperícia.

Hoje, operar os dentes e maxilares sem tomografia é se recusar a saber como estão as raízes e os ossos, antes desta decisão perigosa com a vida do paciente. Infelizmente, ainda temos profissionais e clínicas que não usam tomografias no atendimento dos pacientes, pois em suas faculdades, não aprenderam ou não tinham este aparelho em sua prática, o que é lamentável.