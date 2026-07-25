A previsão do tempo para este sábado (25 de julho) em Bauru e região indica um dia de transição, com chuva forte e possíveis temporais isolados entre a manhã e o início da tarde, seguidos por melhora no tempo e céu limpo a partir do fim da tarde. Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 15°C e máxima de até 19°C, mantendo o clima ameno e bastante úmido.

Segundo o IPMet Bauru, a previsão indica um sábado de céu com muitas nuvens, períodos de chuva e possibilidade de temporais isolados, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente na manhã e início da tarde. Já para o domingo, o tempo ainda deverá permanecer com nebulosidade, mas com possibilidade de chuvas fracas, principalmente no período da tarde.

Na segunda (27) e na terça-feira (28), o tempo se estabilizará gradualmente e as temperaturas se elevarão um pouco. A orientação é para que a população evite permanecer sob árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a placas de propaganda ou estruturas metálicas e, em caso de tempestades com descargas elétricas, procure abrigo em locais seguros. Também é recomendável evitar áreas sujeitas a alagamentos.