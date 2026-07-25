Organograma

O sensível e complicado do ponto de vista político Projeto de Lei (PL) do Organograma, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru, de autoria do Poder Executivo, está na pauta da sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (27). Ele corrige erros apontados pelo Ministério Público em lei já aprovada com a mesma finalidade. Se for aprovado, revogará a lei em vigência atualmente.

Polêmica na certa

A reforma administrativa, que criou cargos, secretarias e reorganizou funções e regras em diversos níveis, terá discussão e votação que prometem mobilizar servidores, vereadores e representantes do Poder Executivo e devem concentrar um dos principais debates políticos do ano no Legislativo bauruense, que anda morno ultimamente.

Fazendo contas

Até esta sexta (24), o governo municipal ainda contava votos para aprovação do projeto do organograma, que precisa do apoio de 14 dos 21 vereadores. Há resistências por parte de alguns parlamentares da bancada de situação por diferentes motivações.