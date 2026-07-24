Arealva - Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (24), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), durante uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM), realizada no âmbito da operação “Deinter 4-Bauru – Férias Seguras Julho 2026”.

Segundo o registro policial, o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime e vinha sendo investigado por supostamente utilizar a residência onde morava como ponto de comercialização de entorpecentes.

Após investigações, diligências e campanas realizadas em diferentes dias e horários, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de busca domiciliar e apreensão, que foi autorizado pela Justiça.