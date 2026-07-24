Arealva - Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (24), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), durante uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM), realizada no âmbito da operação “Deinter 4-Bauru – Férias Seguras Julho 2026”.
Segundo o registro policial, o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime e vinha sendo investigado por supostamente utilizar a residência onde morava como ponto de comercialização de entorpecentes.
Após investigações, diligências e campanas realizadas em diferentes dias e horários, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de busca domiciliar e apreensão, que foi autorizado pela Justiça.
Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais civis de Arealva e Iacanga e policiais militares encontraram, logo na entrada do imóvel, três pinos com cocaína. Em um dos quartos, entre roupas espalhadas sobre uma cômoda, foi localizada outra porção da mesma substância, em forma de pedra.
Ainda durante a ação, foram apreendidos dois aparelhos celulares que, conforme o boletim de ocorrência (BO), continham mensagens relacionadas à possível comercialização de drogas. Um rádio comunicador também foi localizado no imóvel.
De acordo com a investigação, a maior parte da droga estaria escondida em uma área de mata situada a poucos metros da residência. Após ser questionado pelos policiais, o suspeito teria indicado o local onde estavam mais 30 porções de cocaína, além de uma pedra maior da mesma substância.
A polícia também investiga a movimentação financeira relacionada à suposta venda das drogas. Conforme o BO, os pagamentos seriam realizados por meio de transferências via Pix para uma conta bancária ligada ao investigado ou indicada por ele.
Durante o interrogatório, o suspeito teria declarado que adquiria cada porção de cocaína por R$ 5,00 em Bauru e revendia as drogas em Arealva. Ele, no entanto, não teria informado aos policiais a identidade ou o endereço dos fornecedores.
O homem foi autuado em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Avaí aguardando apresentação na audiência de custódia.