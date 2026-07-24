A Bracell prorrogou até 28 de julho o prazo de inscrições para o Projeto Conexão 2026, iniciativa gratuita voltada ao fortalecimento da gestão e à ampliação da capacidade de atuação de organizações da sociedade civil (OSCs) do Centro-Oeste paulista.

Realizado em parceria com o Instituto Ekloos, o programa chega à sua quarta edição com 40 vagas para organizações sem fins lucrativos interessadas em aprimorar práticas de gestão, captação de recursos, planejamento estratégico, elaboração de projetos, comunicação, inovação, inteligência artificial e avaliação de impacto.

Com atuação nacional, o Instituto Ekloos é uma aceleradora social que, ao longo de 18 anos, já capacitou mais de 7 mil empreendedores e acelerou mais de 900 organizações não governamentais e negócios de impacto social.