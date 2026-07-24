A Bracell prorrogou até 28 de julho o prazo de inscrições para o Projeto Conexão 2026, iniciativa gratuita voltada ao fortalecimento da gestão e à ampliação da capacidade de atuação de organizações da sociedade civil (OSCs) do Centro-Oeste paulista.
Realizado em parceria com o Instituto Ekloos, o programa chega à sua quarta edição com 40 vagas para organizações sem fins lucrativos interessadas em aprimorar práticas de gestão, captação de recursos, planejamento estratégico, elaboração de projetos, comunicação, inovação, inteligência artificial e avaliação de impacto.
Com atuação nacional, o Instituto Ekloos é uma aceleradora social que, ao longo de 18 anos, já capacitou mais de 7 mil empreendedores e acelerou mais de 900 organizações não governamentais e negócios de impacto social.
Reconhecido por sua atuação no fortalecimento de organizações sociais e lideranças, o instituto utiliza metodologias próprias para profissionalizar a gestão, estimular a inovação e contribuir para a sustentabilidade e a ampliação do impacto das iniciativas apoiadas.
As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no site www.bracell.com/noticias (ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5p5r_lqWlM8hoDkv6FxpabqIK8D-NOucEoaVOZLdBJH7zIg/viewform)
Podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos formalmente constituídas há pelo menos um ano, com CNPJ ativo e situação jurídica, fiscal e tributária regular. Também é necessário ter sede e atuação comprovada em Agudos, Avaí, Bauru, Borebi, Botucatu, Gália, Getulina, Lençóis Paulista, Macatuba, Marília, Paulistânia, Pederneiras ou Piratininga.
As organizações selecionadas serão divulgadas no dia 6 de agosto, por meio do endereço de e-mail informado na inscrição e do site da Bracell. A programação terá início em 20 de agosto e seguirá até 13 de novembro.
As aulas presenciais e os eventos de abertura e encerramento serão realizados na Casa Bracell Social, em Lençóis Paulista. As mentorias coletivas acontecerão em formato online.
Da intenção ao impacto
O Projeto Conexão propõe uma jornada de desenvolvimento para entidades que já fazem a diferença em seus territórios e buscam ferramentas para crescer com estrutura, sustentabilidade e impacto.
A programação será realizada entre agosto e novembro e contará com 66 horas de capacitações presenciais e mentorias coletivas online, além de atividades práticas, eventos de abertura e encerramento e uma experiência de intercâmbio.
As capacitações utilizam metodologia baseada em estudos de casos, inspirada em instituições como a Universidade de Harvard, e serão conduzidas com foco em desafios reais enfrentados pelo terceiro setor. Ao final da formação, os participantes receberão certificação emitida pelo Instituto Ekloos.
Uma das novidades desta edição será a Viagem Missão Conexão. A atividade será realizada em parceria com uma organização da sociedade civil de referência nacional e proporcionará aos participantes uma experiência gratuita de intercâmbio, troca de conhecimentos e ampliação de conexões estratégicas.
Durante a viagem, os gestores terão contato com práticas, desenvolvimento de projetos e estratégias de captação de recursos adotadas pela organização anfitriã.
Para Rafael Alves de Lima, coordenador-geral da Casa Abrigo Amorada, de Lençóis Paulista, organização que participou da edição de 2024 do Projeto Conexão, a experiência contribuiu para ampliar a visão sobre gestão e fortalecer a atuação institucional.
“Para nós, foi uma experiência muito positiva, indo muito além de uma capacitação. Foi um presente e percebemos o projeto como um investimento na sustentabilidade da nossa missão e do nosso propósito de existir”, afirma.
A organização acolhe crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, e Rafael destaca que esse trabalho exige gestão, planejamento, comunicação e a prestação de um serviço cada vez mais qualificado. Segundo ele, a participação no projeto fortaleceu a gestão da entidade.
“Um dos maiores aprendizados foi compreender que captar recursos não é apenas buscar financiamento, mas também comunicar bem a nossa causa, transmitir confiança a quem deseja financiar um projeto, estabelecer relacionamentos e demonstrar o impacto que produzimos. Não fazíamos isso de forma tão transparente como fazemos agora”, destaca.
Cada organização deverá realizar apenas uma inscrição, mas poderá indicar diferentes representantes para participar das atividades ao longo da formação, permitindo que até sete profissionais sejam beneficiados, conforme a temática de cada módulo. O mesmo profissional indicado para uma capacitação deverá participar da mentoria coletiva correspondente.
Entidades e organizações não governamentais que já participaram ou que estejam participando de outros projetos realizados pela Bracell também podem se inscrever.
De acordo com Francine Mendonça, coordenadora de Responsabilidade Social da Bracell, o projeto reforça o compromisso da companhia com o fortalecimento das comunidades onde atua.
“As organizações sociais têm um papel essencial nos municípios, porque estão próximas das pessoas e conhecem de perto os desafios de cada território. Ao oferecer formação, mentoria e ferramentas de gestão, queremos contribuir para que essas instituições ampliem sua capacidade de atuação e continuem gerando impacto positivo de forma estruturada e sustentável”, destaca.
Serviço
Inscrições: até 28 de julho
Vagas: 40 organizações da sociedade civil
Inscrições e regulamento: www.bracell.com/noticias ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5p5r_lqWlM8hoDkv6FxpabqIK8D-NOucEoaVOZLdBJH7zIg/viewform