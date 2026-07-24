Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, identificou os envolvidos em uma violenta agressão praticada contra mulher trans de 33 anos, na madrugada do último dia 11 de julho, em um espaço público nas imediações de um posto de combustível na Vila Nova Itatinga, fato que é objeto de investigação por meio de inquérito policial.

Segundo o relato da vítima, a confusão teve início após desentendimento motivado pela retirada de uma cerveja do seu fardo por um desconhecido sem autorização. Durante o episódio, ela foi cercada e agredida por um grupo de pessoas com chutes e golpes desferidos com pedaços de madeira, sofrendo várias lesões.

Conforme declarado, as agressões foram acompanhadas de ameaças de morte e de ofensas relacionadas à sua orientação sexual. Ao menos dois homens e duas mulheres teriam se envolvido na confusão.