Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, identificou os envolvidos em uma violenta agressão praticada contra mulher trans de 33 anos, na madrugada do último dia 11 de julho, em um espaço público nas imediações de um posto de combustível na Vila Nova Itatinga, fato que é objeto de investigação por meio de inquérito policial.
Segundo o relato da vítima, a confusão teve início após desentendimento motivado pela retirada de uma cerveja do seu fardo por um desconhecido sem autorização. Durante o episódio, ela foi cercada e agredida por um grupo de pessoas com chutes e golpes desferidos com pedaços de madeira, sofrendo várias lesões.
Conforme declarado, as agressões foram acompanhadas de ameaças de morte e de ofensas relacionadas à sua orientação sexual. Ao menos dois homens e duas mulheres teriam se envolvido na confusão.
Ainda de acordo com a vítima, durante as agressões, os autores quebraram propositalmente as pulseiras utilizadas em sua prática religiosa de quimbanda e proferiram declarações depreciativas contra sua crença, circunstâncias que indicam possível prática de intolerância religiosa.
As agressões cessaram após a intervenção de uma testemunha, que impediu que a vítima fosse atingida por um golpe direcionado à cabeça. Os envolvidos deixaram o local, mas, segundo o relato, continuaram proferindo ameaças de morte.
A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos e a eventual prática dos crimes de tentativa de homicídio, injúria qualificada por preconceito em razão da orientação sexual e intolerância religiosa, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.
As investigações e diligências que resultaram na identificação dos suspeitos foram realizadas por policiais civis do Setor de Operações Especiais (SOE), unidade vinculada ao Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Itatinga, que prossegue com as apurações visando ao completo esclarecimento dos fatos e à responsabilização criminal dos envolvidos.