O Brabo fica! Na tarde desta sexta-feira (24), a diretoria do Bauru Basket anunciou a renovação de contrato com Alex Garcia. A permanência do ídolo era uma das mais aguardadas pela torcida. Afinal, em 11 anos defendendo as cores do Dragão, o jogador acumula os títulos do NBB Caixa (2017), Campeonato Paulista (2014), duas Liga Sul-Americanas (2014 e 2022) e uma Liga das Américas (2015). Isso sem falar dos prêmios individuais e de toda a garra demonstrada dentro de quadra. Não à toa, o camisa 10 já foi condecorado em 2025 com o título de cidadão bauruense.
“Muito feliz por estarmos juntos mais uma vez. A expectativa está muito alta. Temos um elenco remodelado, com muitas caras novas. Então podem ter certeza de que vamos pra cima", declarou o Brabo, em vídeo com recado para os torcedores. E o encerramento da mensagem demonstra a garra e a autenticidade de sempre: "Fogo neles e 'é nóis', Bauru!", completou.
Histórico
Natural de Orlândia (SP), Alex começou a jogar profissionalmente em 1999, na equipe do COC/Ribeirão Preto. Após conquistar quatro títulos paulistas e um brasileiro, não somente passou figurar como peça importante da seleção, como também transferiu-se para a NBA no ano de 2004 — primeiramente para defender o San Antonio Spurs e depois o New Orleans Hornets.
Após sua saída da liga norte-americana, o ala/armador colecionou passagens vitoriosas pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde foi vice-campeão da EuroLiga; e pelo Brasília (DF), onde protagonizou o tricampeonato das edições 2, 3 e 4 do NBB Caixa, além de três títulos continentais.
Em maio de 2014, veio a notícia de que um sonho antigo do basquete bauruense se tornara realidade: Alex Garcia assinava por quatro anos como reforço do Dragão. A identificação dentro de quadra foi imediata. E com o passar dos anos, Alex se transformou no jogador mais vitorioso do clube e viu a Cidade Sem Limites abraçar sua família.
Na temporada 19-20, deixou o Dragão para defender as cores do Minas ao lado do amigo Leandrinho. Porém, o capitão retornou no ano seguinte e continuou escrevendo uma história marcada por lealdade e idolatria.
Individualmente, coleciona números e recordes no NBB Caixa: 1x MVP da temporada regular, 1x MVP das Finais, 7x Melhor Ala e 9x Melhor Defensor. Pelo Bauru, é o 2º maior pontuador do time na história do nacional, com 5259 pontos (apenas 24 pontos atrás do "Alienígena" Larry Taylor, com 5283). Além disso, lidera os rankings do time em rebotes (1840), assistências (1866) e tocos (103).
Longevidade
Aos 46 anos, Alex vem de uma temporada com 31 minutos jogados por partida, com médias de 12.7 pontos, 4.1 rebotes e 5.3 assistências. Para o técnico Paulo Jaú, a renovação do jogador é fundamental para a construção do time. “O Alex é uma referência natural por seu currículo vitorioso, inclusive internacionalmente. Mas o comprometimento físico, técnico e tático que ele ainda demonstra, mesmo depois de tantos anos de carreira, engrandecem ainda mais sua liderança perante os demais, principalmente em relação aos jovens. Ter um jogador assim no elenco eleva o nível do grupo e transmite valores fundamentais para a equipe", avaliou o treinador.
Pré-temporada
Com a confirmação de Alex Garcia, a diretoria do Bauru Basket já anunciou as principais peças que formarão o elenco para a temporada 26-27. Outras renovações foram dos alas Gustavo Santana e Wesley Mogi. Por sua vez, os reforços anunciados foram o armador Fermin Thygesen (ex-Rio Claro), o ala-armador Corderro Bennet (ex-Sesi Franca), os alas Anthony Harris (ex-Osasco) e Franco Vieta (ex-Olímpico) e o pivô Anderson Rodrigues (ex-São José).
Além disso, quatro garotos das categorias de base foram integrados ao time principal: o armador Michelini e os alas Braga, Lhamas e Juninho. A expectativa é de que mais dois jovens que ainda cumprem compromissos com outras equipes desembarquem no ginásio Panela de Pressão na próxima semana.
A estreia do Dragão no Campeonato Paulista está marcada para o dia 5 de agosto. O duelo acontece às 19h30, no ginásio Pedrocão, contra a equipe do Sesi Franca.