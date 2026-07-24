O Brabo fica! Na tarde desta sexta-feira (24), a diretoria do Bauru Basket anunciou a renovação de contrato com Alex Garcia. A permanência do ídolo era uma das mais aguardadas pela torcida. Afinal, em 11 anos defendendo as cores do Dragão, o jogador acumula os títulos do NBB Caixa (2017), Campeonato Paulista (2014), duas Liga Sul-Americanas (2014 e 2022) e uma Liga das Américas (2015). Isso sem falar dos prêmios individuais e de toda a garra demonstrada dentro de quadra. Não à toa, o camisa 10 já foi condecorado em 2025 com o título de cidadão bauruense.

“Muito feliz por estarmos juntos mais uma vez. A expectativa está muito alta. Temos um elenco remodelado, com muitas caras novas. Então podem ter certeza de que vamos pra cima", declarou o Brabo, em vídeo com recado para os torcedores. E o encerramento da mensagem demonstra a garra e a autenticidade de sempre: "Fogo neles e 'é nóis', Bauru!", completou.

Histórico

Natural de Orlândia (SP), Alex começou a jogar profissionalmente em 1999, na equipe do COC/Ribeirão Preto. Após conquistar quatro títulos paulistas e um brasileiro, não somente passou figurar como peça importante da seleção, como também transferiu-se para a NBA no ano de 2004 — primeiramente para defender o San Antonio Spurs e depois o New Orleans Hornets.