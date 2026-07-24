A Prefeitura de Bauru alerta a população sobre o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê condições para chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo na região de Bauru nesta sexta-feira (24). De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no acumulado do dia, acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Diante da previsão de condições climáticas adversas, uma reunião emergencial foi realizada nesta sexta-feira, no Gabinete da Prefeitura, entre Secretarias, CPFL Paulista, Defesa Civil e Emdurb. Estiveram presentes representantes das Secretarias de Habitação, Assistência Social, Infraestrutura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Serviços Urbanos, Comunicação e Saúde, além da chefia de Gabinete. O encontro teve como objetivo alinhar ações preventivas, integrar os órgãos envolvidos e definir estratégias de atendimento à população em caso de ocorrências.

A orientação é para que a população redobre os cuidados durante os períodos de chuva e rajadas de vento. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é importante não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência das tempestades.