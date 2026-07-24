Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu preventivamente, na manhã desta sexta-feira (24), suspeito de matar um homem de 34 anos com uma facada no peito, na noite do último sábado (18), no Jardim Aclimação. As investigações prosseguem, com realização de novas diligências, visando ao completo esclarecimento das circunstâncias relacionadas ao homicídio.

Segundo a Polícia Civil, logo após o registro da ocorrência, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Pirajuí deu início a diligências que compreenderam levantamentos de campo, oitivas de testemunhas, análise dos elementos periciais e interrogatório do investigado, de 26 anos.

De acordo com a polícia, embora o suspeito tenha admitido ter desferido o golpe fatal, alegou ter agido em legítima defesa. "A versão, contudo, mostrou-se incompatível com o conjunto probatório produzido durante a apuração, que revelou robustos indícios de autoria e materialidade delitivas", diz, em nota.