Os pré-candidatos Lucas Bove (PL), à reeleição para deputado estadual, e Guilherme Piai Silva Filizzola (Republicanos), a deputado federal, estiveram em Bauru nesta sexta-feira (24) para participar de uma reunião com produtores rurais da cidade e da região. O encontro teve como principal objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio, considerado pelos dois políticos um dos principais motores da economia brasileira. Também participaram da reunião lideranças do setor rural e o vereador Cabo Helinho (PL).

Ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Piai afirmou que decidiu deixar o Executivo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados com o objetivo de ampliar a representatividade política do agronegócio em Brasília. Segundo ele, sua gestão na secretaria foi marcada por avanços em áreas como regularização fundiária, crédito rural, seguro agrícola e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para o pré-candidato, o setor precisa de maior força política para enfrentar desafios relacionados à infraestrutura, segurança jurídica e ambiente econômico.

"O agro é uma potência dentro da porteira, mas precisa ser representado fora dela. Quero dedicar minha vida à defesa de quem produz e garantir que o setor tenha voz em Brasília", afirmou. Entre as principais bandeiras apresentadas por Guilherme Piai estão a defesa do agronegócio, do cooperativismo, da liberdade econômica e a criação de um plano nacional agrícola de longo prazo.