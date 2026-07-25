As férias têm um jeito próprio de entrar pela porta de casa. Elas chegam com horários mais leves, crianças espalhando risadas pelos corredores, visitas inesperadas, malas abertas e uma rotina que, por alguns dias, deixa de seguir o roteiro habitual.

E isso é bom.

Muitas vezes, pensamos na organização apenas para manter a ordem. Mas, na prática, ela existe para permitir que a vida aconteça com mais tranquilidade. Uma casa verdadeiramente organizada não é aquela que permanece impecável o tempo todo. É aquela que consegue receber as mudanças sem transformar cada novidade em motivo de estresse.