O Monitor do PIB da FGV, divulgado nesta semana, mostrou crescimento de 0,7% da economia em maio na comparação com abril. O dado reforça a resiliência da atividade econômica brasileira, mesmo em um cenário de juros elevados. O destaque continua sendo o setor de serviços, que responde por grande parte da geração de renda e empregos no país. Crescimento econômico é uma boa notícia, mas ainda precisamos avançar na produtividade.
PIB forte, mas com desafios
Embora a economia siga crescendo, alguns componentes já mostram desaceleração. Consumo das famílias e investimentos apresentam menor ritmo de expansão, reflexo do crédito mais caro. O desafio do Brasil é continuar crescendo sem pressionar a inflação. O equilíbrio entre atividade econômica e estabilidade de preços continua sendo a principal missão da política econômica.
O que é o Monitor do PIB?
Muita gente conhece o PIB divulgado pelo IBGE, mas poucos sabem que a FGV produz uma prévia mensal. O Monitor do PIB funciona como um termômetro da economia, antecipando tendências antes dos dados oficiais. Por isso, é bastante acompanhado por empresários, investidores e economistas. Ele ajuda a entender para onde a economia está caminhando.
Comprar apartamento na planta vale a pena?
A aquisição de um imóvel na planta costuma oferecer preços mais atrativos e maior prazo para pagamento. Além disso, o comprador recebe um imóvel novo e, geralmente, mais eficiente em termos de tecnologia e infraestrutura. Porém, a decisão exige planejamento financeiro. O preço inicial pode ser interessante, mas outros custos precisam ser considerados.
Atenção aos reajustes da obra
Na compra de um apartamento na planta, o comprador deve observar os índices de correção previstos em contrato. Durante a construção, as parcelas costumam ser corrigidas por indicadores ligados à construção civil. Isso significa que o valor final pago pode ser superior ao inicialmente projetado. Ler atentamente o contrato evita surpresas desagradáveis no futuro.
A importância da localização
Ao comprar um imóvel, muita gente olha apenas para o preço. Um erro comum. A localização continua sendo o fator mais importante para valorização ao longo dos anos. Proximidade de serviços, escolas, comércio e mobilidade urbana tende a influenciar diretamente o valor do patrimônio. Imóvel barato nem sempre representa o melhor negócio.
Financiamento exige cautela
Antes de assumir um financiamento imobiliário, faça uma análise completa da renda familiar. Especialistas recomendam que a prestação não comprometa excessivamente o orçamento mensal. Também é importante considerar despesas futuras, como condomínio, IPTU e manutenção. Comprar um imóvel deve trazer segurança, não preocupação financeira.
Economia é planejamento
Seja ao investir, comprar um imóvel ou organizar as contas da casa, a palavra-chave é planejamento. As melhores decisões econômicas não são tomadas por impulso. Elas resultam de informação, análise e disciplina. A economia afeta a vida de todos nós diariamente. Quanto mais entendermos seus conceitos, melhores serão nossas escolhas.
Mude já, mude para melhor!
O verdadeiro valor de uma sociedade não está apenas em sua economia, mas na capacidade de reconhecer e respeitar a trajetória de cada pessoa. Mude já, mude para melhor!