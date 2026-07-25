O Monitor do PIB da FGV, divulgado nesta semana, mostrou crescimento de 0,7% da economia em maio na comparação com abril. O dado reforça a resiliência da atividade econômica brasileira, mesmo em um cenário de juros elevados. O destaque continua sendo o setor de serviços, que responde por grande parte da geração de renda e empregos no país. Crescimento econômico é uma boa notícia, mas ainda precisamos avançar na produtividade.

PIB forte, mas com desafios

Embora a economia siga crescendo, alguns componentes já mostram desaceleração. Consumo das famílias e investimentos apresentam menor ritmo de expansão, reflexo do crédito mais caro. O desafio do Brasil é continuar crescendo sem pressionar a inflação. O equilíbrio entre atividade econômica e estabilidade de preços continua sendo a principal missão da política econômica.