Bauru vai prestigiar neste domingo, dia 26 de julho, a partir das 11 horas, da 2ª Costelada Solidária. O evento beneficente tem como objetivo principal arrecadar fundos para a Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru (AFAPAB). A ação ocorrerá no Tatersal do Recinto Mello Moraes e não mais na rua Amapá, 1-07, na Vila Coralina, como estava previsto. A festa promete unir a comunidade, empresas locais e voluntários em uma grande corrente de solidariedade.

A AFAPAB é uma instituição amplamente reconhecida na região pelo seu trabalho gratuito e especializado. Atualmente, a entidade atende mais de 340 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo suporte por meio de uma escola especializada e de uma clínica multidisciplinar. A idealização da Costelada Solidária partiu da própria comunidade. A iniciativa nasceu da família da Monique, aluna da associação, que teve a ideia de mobilizar parceiros para transformar a empatia em uma ação concreta de acolhimento e melhoria na qualidade de vida das famílias atendidas. Toda a renda arrecadada com a venda dos convites será revertida diretamente para a manutenção e o fortalecimento dos projetos da instituição.

Além do tradicional almoço, o público contará com uma estrutura completa para passar o dia, incluindo atrações musicais e um ambiente voltado para toda a família. O projeto ganhou força com a adesão de dezenas de empresas locais que patrocinam o evento, refletindo a importância da responsabilidade social na iniciativa privada. Entre as marcas confirmadas estão a Up Soluções Ambientais, Honda Esparta Motos, Marka Veículos, Ciclo Ambiental, Busch Contabilidade, Bauru Altos Funilaria e Pintura, La Terrasse Bistrô, MJ Estruturas Metálicas, Proeste Nissan e Larusso Pickups & SUVs, além de diversos outros parceiros do comércio regional.