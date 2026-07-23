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NOVIDADE

Noroeste anuncia a contratação do atacante Elicley Soares

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
O jogador de 27 anos atua pelos dois lados do ataque e chega após passagem pela Portuguesa do Rio
O jogador de 27 anos atua pelos dois lados do ataque e chega após passagem pela Portuguesa do Rio

O Noroeste apresentou, nesta quinta-feira (23), o atacante Elicley Soares, de 27 anos, como novo reforço para a Copa Paulista 2026. Ele chega após passagem pela Portuguesa do Rio, na Série D do Brasileiro.

De acordo com a avaliação do Norusca, Elicley pode atuar tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, características que agregam velocidade, mobilidade e mais opções ao setor ofensivo da equipe. O atacante também acumula passagens por clubes como Caldense, Campinense e São José. "A diretoria do Esporte Clube Noroeste deu as boas-vindas ao novo reforço e deseja sucesso ao atleta com a camisa alvirrubra", escreveu o clube, em nota.

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