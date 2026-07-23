O goleiro titular Gabriel Affonso, de 27 anos, e o atacante Cristiano Robert, de 24, se despediram do Noroeste. Os atletas retornam ao São José, clube detentor de seus direitos federativos, em atendimento à solicitação da equipe paulista, informou o Norusca, por meio de nota, nesta quinta-feira (23). Gabriel disputou nove jogos, enquanto Cristiano esteve em campo em quatro partidas.

“Durante o período em que defenderam as cores do Noroeste, Cristiano Robert e Gabriel Affonso demonstraram profissionalismo, comprometimento e dedicação, contribuindo de forma importante para o trabalho desenvolvido pelo elenco e pela comissão técnica. O Esporte Clube Noroeste SAF agradece aos atletas pela entrega, respeito à instituição e pelo empenho demonstrado dentro e fora de campo. A dedicação de ambos foi fundamental no dia a dia do clube, deixando uma contribuição valiosa para o grupo. Desejamos a Cristiano Robert e Gabriel Affonso muito sucesso na sequência de suas carreiras, certos de que seguirão alcançando novos desafios e conquistas”, diz, na íntegra, a nota do clube.

O Noroeste volta a campo neste sábado (25), às 15h, para enfrentar o União São João, em Bauru, sob o comando do técnico interino Vaguinho.