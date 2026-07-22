A Polícia Militar de Bauru, por meio das equipes da 1ª Companhia e da Força Tática do 4º Batalhão de Caçadores, realizou uma operação no Centro da cidade com o objetivo de intensificar o combate aos crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população. A ação é uma resposta às reclamações de comerciantes da região, que, segundo relatos frequentes da população ao JC/JCNET, enfrentam uma onda de crimes nos últimos meses.

Durante a operação, os policiais militares abordaram diversas pessoas em atitude suspeita e efetuaram duas prisões em flagrante. A primeira ocorreu na própria região central, onde um homem foi preso após invadir uma relojoaria para praticar furto, conforme o JC/JCNET já noticiou (leia mais abaixo). Todos os produtos foram recuperados. A segunda prisão foi realizada no bairro Fortunato Rocha Lima, onde um criminoso foi preso por tráfico de drogas, após ser flagrado comercializando entorpecentes.

Segundo o major Bruno Mandaliti, além das prisões, a operação resultou na abordagem de 32 pessoas na região central e nas imediações da linha férrea, locais definidos estrategicamente em razão da incidência de delitos patrimoniais e da circulação de indivíduos em atitude suspeita. "A operação reforça a atuação preventiva e repressiva da Polícia Militar no enfrentamento à criminalidade, demonstrando o compromisso permanente do 4º Batalhão de Caçadores com a preservação da ordem pública, a proteção do patrimônio e a promoção da segurança da população de Bauru", publicou a PM, em nota.