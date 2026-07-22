Pratânia - O condutor de um SUV Toyota SW4 morreu, na noite desta quarta-feira (22), após colidir na traseira de uma carreta na altura do quilômetro 216 da rodovia João Mellão (SP-255), em Pratânia (70 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações preliminares do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 20h30, em um trecho de pista simples. Ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima.

O condutor da carreta não se feriu. Equipes da concessionária ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária estão no local e aguardam a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia. O JCNET/Sampi acompanha o caso.