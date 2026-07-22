Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de lesão corporal foi presa na manhã desta terça-feira (21) por policiais militares da Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), durante patrulhamento no bairro Jardim Ivone, em Bauru.

A abordagem ocorreu por volta das 9h25, enquanto a equipe realizava o Patrulhamento de Ações Especiais de Policiamento Montado. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi vista em via pública e apresentou comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem os sistemas policiais, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de lesão corporal.

Diante da confirmação da ordem judicial, a mulher foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde foram adotadas as providências para o cumprimento do mandado.