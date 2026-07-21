Nesta terça-feira (21), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 4º Batalhão de Caçadores, em conjunto com o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, realiza a Operação Direção Segura e Silenciosa (ODSS) em 19 cidades da região. De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM-I), tenente-coronel PM Gustavo Cardoso Xavier, o principal objetivo da operação é "prevenir e coibir a utilização de escapamentos irregulares em motocicletas, que têm sido alvo de inúmeras reclamações da população em razão da perturbação do sossego público".

Segundo o comandante, a operação também busca ampliar a sensação de segurança da população. "Além da fiscalização de escapamentos irregulares, as equipes atuam no combate a veículos furtados ou roubados, na captura de indivíduos procurados pela Justiça, na repressão ao porte ilegal de armas e na fiscalização de outras infrações de trânsito, proporcionando maior tranquilidade à população de Bauru e região. A operação será realizada em toda a área do 4º Batalhão e contará com o apoio do policiamento rodoviário, abrangendo também as rodovias da região", concluiu.

Em Bauru, os bloqueios são realizados em nove pontos estratégicos da cidade, além das rodovias. Ao todo, 86 policiais militares estão mobilizados, distribuídos em 38 viaturas de quatro rodas e 10 motocicletas. As equipes atuam nos municípios de Bauru, Agudos, Arealva, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia e Ubirajara. As equipes realizam bloqueios e fiscalizações em importantes avenidas, rodovias, cruzamentos e acessos às cidades, com foco na verificação das condições de segurança dos veículos e de seus condutores, conferência da documentação obrigatória, fiscalização de motocicletas com escapamentos adulterados ou irregulares, identificação e recuperação de veículos com registros de furto ou roubo, além da prevenção e repressão de outros crimes.