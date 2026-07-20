Nesta segunda-feira (20), policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam um jovem de 19 anos suspeito de tentar matar a tiros um homem de 31 anos, em fevereiro deste ano, em frente a uma adega no Jardim Nova Esperança, em Bauru. Segundo a polícia, ele mantinha um laboratório de preparação de drogas em um assentamento na cidade, onde foram apreendidos tijolos de crack, cocaína petrificada e pós para a mistura. Um adolescente de 16 anos, também suspeito da tentativa de homicídio, não foi encontrado, e segue sendo procurado.

O crime ocorreu na noite de 15 de fevereiro, na rua Sargento Joaquim Nunes Cabral. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima foi atingida no cotovelo direito e no glúteo esquerdo por disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de um carro, posteriormente identificado como um Gol preto. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Um dos projéteis também acertou um muro próximo.

A delegacia especializada apurou que o homem baleado havia saído dias antes com a ex-mulher de um traficante do bairro Ferradura Mirim, que está preso, e que os autores do crime seriam o cunhado, de 19 anos, e o filho de 16 anos desse indivíduo. No dia dos fatos, os dois teriam desembarcado do Gol e, após identificar a vítima, entraram no veículo, fizeram o retorno na via e, de dentro do carro, efetuaram disparos.