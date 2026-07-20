Nesta segunda-feira (20), policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam um jovem de 19 anos suspeito de tentar matar a tiros um homem de 31 anos, em fevereiro deste ano, em frente a uma adega no Jardim Nova Esperança, em Bauru. Segundo a polícia, ele mantinha um laboratório de preparação de drogas em um assentamento na cidade, onde foram apreendidos tijolos de crack, cocaína petrificada e pós para a mistura. Um adolescente de 16 anos, também suspeito da tentativa de homicídio, não foi encontrado, e segue sendo procurado.
O crime ocorreu na noite de 15 de fevereiro, na rua Sargento Joaquim Nunes Cabral. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima foi atingida no cotovelo direito e no glúteo esquerdo por disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de um carro, posteriormente identificado como um Gol preto. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Um dos projéteis também acertou um muro próximo.
A delegacia especializada apurou que o homem baleado havia saído dias antes com a ex-mulher de um traficante do bairro Ferradura Mirim, que está preso, e que os autores do crime seriam o cunhado, de 19 anos, e o filho de 16 anos desse indivíduo. No dia dos fatos, os dois teriam desembarcado do Gol e, após identificar a vítima, entraram no veículo, fizeram o retorno na via e, de dentro do carro, efetuaram disparos.
As investigações levaram à identificação dos endereços dos suspeitos e de uma chácara usada por eles para guardar drogas e armas. No início da manhã desta segunda-feira, policiais civis da Deic, sob o comando do delegado titular da 3.ª DH, Cledson Nascimento, cumpriram mandados de busca nos locais e prenderam o jovem de 19 anos no Núcleo Geisel. Já o Gol foi apreendido na casa da mãe dele, no Parque Jaraguá.
Em um imóvel localizado em um assentamento da cidade, as equipes encontraram uma espécie de “laboratório de preparação das drogas”, dois tijolos de crack, cocaína petrificada e pós para mistura, balanças de precisão, liquidificador, pinos plásticos já cheios e centenas de pinos vazios, cujas remessas estavam em nome do autuado e do adolescente. Apesar das buscas, este último não foi localizado.
Na casa, também foram apreendidos dois revólveres calibre 38 - um niquelado, da marca Smith& Swesson, e outro Taurus, oxidado, de duas polegadas, com numeração raspada. Além de responder pela tentativa de homicídio, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. As diligências prosseguem visando à localização e à apreensão do adolescente.