Foi realizada nesta terça-feira (21) a audiência de instrução e julgamento do homem de 41 anos preso por esfaquear a ex-companheira, de 50 anos, em janeiro deste ano, no interior de um centro de compras em Bauru. Além da vítima, uma testemunha ocular e dois policiais militares que atenderam a ocorrência foram ouvidos. Já a oitiva do réu está prevista para ser realizada no início de outubro.

A audiência de instrução é a fase processual onde vítima, réu e testemunhas são ouvidos pelo juiz antes da pronúncia, que permite que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri. "Acreditamos na qualidade da acusação realizada pelo promotor e temos muita certeza que o juízo dará o melhor encaminhamento para a condenação", disse o advogado Thyago Cezar, assistente de acusação.

De acordo com ele, a mulher alvo do ataque, atingida com várias facadas pelo ex-companheiro, vem tentando superar os traumas do crime, trava uma luta diária contra uma depressão profunda, foi diagnosticada com estresse pós-traumático, sem previsão de melhora, e vem enfrentando dificuldades para fazer as sessões de fisioterapia visando à sua reabilitação física.