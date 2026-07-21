Foi realizada nesta terça-feira (21) a audiência de instrução e julgamento do homem de 41 anos preso por esfaquear a ex-companheira, de 50 anos, em janeiro deste ano, no interior de um centro de compras em Bauru. Além da vítima, uma testemunha ocular e dois policiais militares que atenderam a ocorrência foram ouvidos. Já a oitiva do réu está prevista para ser realizada no início de outubro.
A audiência de instrução é a fase processual onde vítima, réu e testemunhas são ouvidos pelo juiz antes da pronúncia, que permite que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri. "Acreditamos na qualidade da acusação realizada pelo promotor e temos muita certeza que o juízo dará o melhor encaminhamento para a condenação", disse o advogado Thyago Cezar, assistente de acusação.
De acordo com ele, a mulher alvo do ataque, atingida com várias facadas pelo ex-companheiro, vem tentando superar os traumas do crime, trava uma luta diária contra uma depressão profunda, foi diagnosticada com estresse pós-traumático, sem previsão de melhora, e vem enfrentando dificuldades para fazer as sessões de fisioterapia visando à sua reabilitação física.
"Quando estava dando as estocadas, ele dizia: "achou que eu não tinha coragem", conta. "As sequelas que ficam no corpo e na mente da mulher são intransponíveis. Ao conversar com ela, você sente o pavor. E, como se não bastasse, de dentro da penitenciária, o réu lhe escreveu cartas dizendo que supostamente estaria arrependido e que gostaria de viver com ela e sua cachorrinha".
O advogado ressalta que o ciclo de violência enfrentado pela vítima é o mesmo de muitas outras mulheres. "Ele já tinha diversas acusações por violência doméstica, dentre outros crimes. Porém, diante das ameaças de fazer mal à sua vida, bem como de familiares, a vítima permitia que retornasse ao lar. Típico cenário de violência doméstica, comum em milhares de lares", lamenta.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o crime ocorreu na tarde do último dia 22 de janeiro, no interior do Boulevard Shopping. De acordo com o registro policial, a vítima era funcionária de uma loja de roupas do centro de compras e foi atacada pelo ex por trás, quando estava sentada em um espaço de alimentação.
Golpeada ao menos quatro vezes, no braço e no abdômen, foi socorrida por bombeiros civis e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde foi medicada. A mulher tinha uma medida protetiva de urgência vigente que impedia o autor de se aproximar dela.
O suspeito fugiu de moto, mas foi localizado e detido por uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motos da 1.ª Companhia na rua Antônio da Silva Souto, na Vila Pacífico, após acompanhamento. Ele confessou que queria matar a ex-mulher e foi preso e conduzido ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
A faca usada no crime, descartada pelo homem, foi localizada por um funcionário do shopping e entregue à polícia para a realização de perícia. Junto a ela, estava um saco de roupas que ele teria usado para ocultar a arma branca. Autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva, o suspeito teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, e segue preso.