O 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (21), um homem por tráfico de drogas no Jardim Ouro Verde, em Bauru. Com ele, os policiais apreenderam 144 pedras de crack, 348 microtubos de cocaína, um aparelho celular e R$ 4 em dinheiro.

A prisão ocorreu por volta das 19h35, durante a Operação de Saturação realizada pela Polícia Militar para combater o tráfico de entorpecentes na região. Segundo a corporação, a equipe avistou o suspeito que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir carregando um objeto escondido na altura da cintura, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola contendo drogas e dinheiro.

Questionado, o homem afirmou que transportava os entorpecentes para entregá-los a outros indivíduos. Em consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que ele já possuía antecedente criminal por tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com as drogas, o dinheiro e o celular apreendidos. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.