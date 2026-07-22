Um veículo roubado em Carapicuíba (SP) e com indícios de clonagem foi recuperado pela Polícia Militar, por meio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no início da noite desta segunda-feira (20), no bairro Parque São João, em Bauru. A ocorrência resultou na apreensão do automóvel e na abertura de inquérito pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de Ações Especiais de Polícia quando recebeu informações sobre um Hyundai HB20 cinza que circulava pela cidade com suspeita de ser um veículo "dublê", após um alerta vinculado a uma ocorrência registrada anteriormente em Limeira (SP). Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região onde o carro costumava ser visto e localizaram o veículo no momento em que ele era estacionado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Em uma primeira vistoria, os sinais identificadores do automóvel aparentavam estar regulares. No entanto, durante uma inspeção mais detalhada, os policiais identificaram irregularidades nas etiquetas de identificação do veículo.

Com o auxílio de um scanner automotivo, a equipe conseguiu identificar o chassi original do carro. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo em Carapicuíba (SP).