A Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar aspectos jurídicos, financeiros, operacionais e tecnológicos relacionados ao contrato firmado entre a Emdurb e o Consórcio Park Bauru dá continuidade à fase de oitivas nesta quinta-feira (23). A reunião está marcada para as 14h, no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, e será aberta ao público. Desta vez, o colegiado ouvirá dois depoentes: Leonardo Marcari, chefe de Gabinete da Prefeitura, e Daniel Fernandes de Freitas, assessor de Gabinete. A TV Câmara Bauru também transmite o encontro ao vivo.

O que motivou a abertura da CEI foi o contrato entre a Emdurb e o Consórcio Park Bauru foi assinado em fevereiro deste ano. Com valor de R$ 14,3 milhões, ele tem o prazo de 60 meses de vigência. A empresa contratada deve prestar serviços de mobilidade urbana, especificamente na gestão do estacionamento rotativo - a chamada Área Azul. O contrato prevê a administração dos parquímetros e a adoção de veículos de fiscalização equipados com câmeras que usam tecnologia de reconhecimento óptico para analisar placas e fazer a leitura inteligente de imagens.

O requerimento com o pedido de abertura da CEI, assinado por nove vereadores (relembre aqui), argumentava que “o exame analítico do instrumento contratual e de suas cláusulas operacionais levanta sérios questionamentos acerca da proteção ao interesse público e da rigidez financeira da autarquia municipal, ensejando fiscalização profunda”.